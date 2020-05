Die gestrige Rally der Aktienmärkte hat einen üblen Beigeschmack: kurz nachdem die US-Pharma-Firma Moderna bekannt gab, neue Fortschritte in einer extrem frühen Phase der Entwicklung eines Impfstoffs erzielt zu haben, verkauft die Firma nachbörslich neue Aktien (angeblich um damit Gelder zu erlösen, die man in die Forschung stecken könne). Dasselbe haben dann, ebenfalls nachbörslich, viele andere US-Biotech-Firmen getan. Jedenfalls zeigen sich bei Moderna Verstrickungen, die auf eine Selbstbereciherung des Moderna-Chafs hindeuten - der damit dann wiederum eine massive Rally der Aktienmärkte auslöst mit vielen Milliarden Zugewinn an Marktkapitalisierung. All das ist an der Grenze zum Betrug - zumindest ist eine Art Selbstbetrug der Wall Street..

Das Video "Rally mit üblem Beigeschmack!" sehen Sie hier..