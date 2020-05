Dividenden 2020: Zahlungen zu großzügig oder Corona nicht so gefährlich?

Der Wonnemonat Mai geht bald zu Ende und die größten DAX-Unternehmen haben ihre Hauptverhandlungen abgehalten. Teils geschah das virtuell, einige Unternehmen (z.B. Volkswagen haben den Termin verschoben). Dividende für 2019wurden gezahlt bzw. nicht gezahlt und wie erwartet einige zurückhaltende Prognosen geliefert. Der erneut reich gedeckte Tisch wirft die Frage auf, ob das Klagen der Wirtschaft nicht ein wenig übertrieben ist. Die Corona ist seit drei Monaten bekannt, es wäre eine größere Dividendenzurückhaltung zu erwarten – werden doch die Konzernbosse sich gegenüber ihren Aktionären ehrlicher geben müssen, als gegenüber der Öffentlichkeit sein. Was besagen konkret die Zahlen?

Soll die These von einer „eher relativen Schädlichkeitserwartung der Corona-Krise“ bejaht werden, müssten gleichzeitig drei Kriterien erfüllt sein:

1. Die Dividenden sollten sowohl für 2019 als auch für 2020 reduziert werden oder ganz ausfallen. Die Thesaurierung für 2019 hätte dabei einen Vorsorgecharakter, um für das eventuell „katastrophale“ Jahr 2020 Reserven zu haben.

2. Die Dividendenkürzung müsste signifikant ausfallen, d.h. mindestens 50% der vorjährigen Ausschüttung von 2018 bzw. eines Mehrjahresdurchschnitts betragen.

3. Der Ausfall-/Kürzungsbeschluss durfte nicht in der Vor-Corona-Zeit (also vor März 2020) gefallen sein, weil er dann andere Gründe hätte

Die Prüfung ergab, dass diese drei Kriterien nur selten gleichzeitig eintraten, so im DAX-Bereich bei der Lufthansa, Daimler und HeidelbergCement. Viele Indexunternehmen haben ihre früheren Erwartungen nicht reduziert und zum Teil höhere Ausschüttungen gemacht.

Auch die mit erwarteten 34,1 Mrd. € (2018: 38,2 Mrd. €) wenig veränderte Gesamtauszahlung kann überraschen. Per Saldo entspricht dieser Rückgang der reduzierten Gewinnerwartung der Analysten für die Index-Aktien um knapp 11%, was ebenfalls wenig verwundert, weil die Zunft gewöhnlich „mit dem Strom schwimmt“ und sich in Krisenzeiten Zeit mit den Anpassungen „nach unten“ lässt.