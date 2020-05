Osteuropas Börsen schließen uneinheitlich

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. In Prag und Budapest ging es aufwärts, während sich die Börse in Warschau knapp behauptete und die Notierungen in Moskau deutlicher nachgaben.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,66 Prozent auf 907,14 Punkte. Gestützt wurde er vor allem von den starken Bankaktien Moneta und Erste Group, die jeweils um mehr als fünf Prozent zulegten. Komercni Banka rückten um 3,1 Prozent vor. Daneben gab es mit den Titeln des Mobilfunkers O2 C.R. nur einen weiteren Kursgewinner im PX.