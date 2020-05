PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag vor dem Wochenende einmal mehr mit unterschiedlicher Tendenz geschlossen. Während in Warschau der Wig-20 im späten Handel ins Plus drehte, gingen die Leitindizes in Budapest, Prag und Moskau mit Verlusten aus dem Handel.

So verlor in Prag der PX 0,68 Prozent auf 895,52 Punkte. In einem international sehr schwachen Umfeld zogen auch die tschechischen Finanzwerte den Leitindex ins Minus. So verloren Moneta Money Bank 0,4 Prozent, Komercni Banka verloren 1,1 Prozent und Erste Group gingen mit einem Abschlag von 2,5 Prozent aus dem Handel.