Anleger, die Deutsche Lufthansa im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund neun Prozent Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 9,96 EUR. Startet hier jetzt die nächste Party?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund eins Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. 10,09 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Denn demnach sind für Deutsche Lufthansa Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 12,52 EUR eingependelt hat. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt.

Fazit: In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles über die Corona-Krise und die Börsen. Hier kostenfrei lesen.