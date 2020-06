Mit seinem Urteil vom 25. Mai 2020 im Fall Volkswagen positionierte sich der Bundesgerichtshof (BGH) auf der Seite der Verbraucher. Besitzer eines Fahrzeugs mit dem Motor vom Typ EA189 haben nun sehr gute Chancen bei Klagen im Abgasskandal. Das verbraucherfreundliche BGH-Urteil nutzt dabei nicht nur VW-Haltern, sondern auch Besitzern von Fahrzeugen vieler anderer Marken.

In seinem Urteil von Ende Mai erklärt Deutschlands oberstes Gericht – der BGH in Karlsruhe –, dass es sich bei der Abschalteinrichtung, die der Volkswagenkonzern im Dieselmotor EA189 installiert hat, um eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung am Kunden handle. Verbraucher hätten demnach das Recht, Schadensersatz von Volkswagen zu fordern. Zur Berechnung der Schadensersatzsumme wird – so entschied der BGH – eine sogenannte Nutzungsentschädigung vom Kaufpreis des Fahrzeugs abgezogen. Die Nutzungsentschädigung verrechnet die vom Verbraucher gefahrenen Kilometer. Dieser Abzug fällt jedoch in der Regle geringer aus als der Wertverlust des betroffenen Dieselfahrzeugs. Zudem muss Volkswagen das manipulierte Fahrzeug zurücknehmen, so die BGH-Richter.