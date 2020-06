Chevron (CVX) - der Öl-Konzern bricht aus! >>> BREAKOUT-PULLBACK SETUP <<<

Breakout-Pullback Trading-Strategie

Symbol: CVX ISIN: US1667641005

Rückblick: Chevron ist eines der größten Unternehmen in der Ölindustrie und führend im Bereich der Vergasungstechnologie. Insgesamt ist das Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv - auch in angrenzenden Bereichen wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe. Die Aktie verlor seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte an Wert. Durch die anziehenden Rohölpreise konnte auch Chevron wieder Boden gutmachen.