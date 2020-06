Aus der Schulzeit kennt sicher noch der eine oder andere von Ihnen die "Magic-Mushrooms" und genau dieser Boom steht noch in den Kinderschuhen, wie Marihuana-/Cannabis-/CBD-Aktien vor 3-4 Jahren.



Selbst der Vater des Cannabisbooms, Bruce Linton, der mit Cannopy Growth ein Milliardenunternehmen aufbaute, bevor er sich zu Höchstkursen von seinem Posten als CEO und größter Aktionär "verabschiedete", hat längst die enormen Chancen des Psychedelika-Sektors für sich erkannt und ein Pilz-Aktie namens Mind Medicine gegründet.



Sie werden bei Ihren Eigenrecherchen zum Pilz-Sektor immer wieder auf die Aktie von Mind Medicine treffen.



Wir glauben aus mehreren Gründen, die wir Ihnen bis ins Detail am Montag noch bekannt geben werden, dass Numinus Wellness eine viel bessere Qualität besitzt. Vor allem weil die Struktur der Mind Med-Aktie eher schlecht aussieht.



Der Vorstand hat sich und seinen "Kumpanen" unglaublich viele 1-Cent Aktien ausgegeben. Ein solches Paket von 35 Millionen Aktien zu 1 Cent braucht noch viel Zeit, bis es vom Markt anerkannt und absorbiert wurde. Darum wären wir an Ihrer Stelle vorsichtig mit dem Kauf von Mind Med und New Wave Holdings sind auch schon sehr stark gelaufen...



Wir hoffen Sie konnten dort Ihre dicken Gewinne realisieren?



Stattdessen sollten Sie auf unseren neuen Favoriten Numinus Wellness schauen, die jüngst am 20. Mai an die Börse von Toronto ging.



Die Aktie ist noch brandneu, niemand sonst hat sie auf dem Radar und der Kurs wurde auch noch nicht durch massive Käufe "hochgezogen".





Mit der Legalisierung von medizinischem Cannabis in vielen Jurisdiktionen prüfen Aufsichtsbehörden und Unternehmen erneut, welche weiteren natürlichen Drogen für Konsumenten legal erhältlich gemacht werden könnten.



Pilze mit ihrer starken Fähigkeit, die Gehirnchemie zu beeinflussen, dürften die nächste große Legalisierungswelle in den USA und Kanada auslösen.





