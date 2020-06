Am frühen Abend gibt Wirecard ein Statement zu den jüngsten Vorfällen ab. Am Freitag gab es in der Firmenzentrale eine Durchsuchung durch die Staatsanwaltschaft München. Diese ging offenbar auf eine Anzeige der Bafin zurück. Hintergrund sind ad-hocs der Gesellschaft aus den vergangenen Monaten, die sich mit dem KPMG-Bericht befassten. Der Verdacht der Marktmanipulation steht im Raum.Wirecard betont heute wie schon am Freitag, dass ...