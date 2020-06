FenixOro Gold (WKN: A2P5AC)

Entwickelt ein Projekt auf einem Goldberg, den Cortez und die spanischen Eroberer einfach links liegen ließen, mit 20 Gramm Gold pro Tonne glänzt und jetzt für eine Entdeckung bereit ist.

London (05.06.2020) – Tenbagger-Report.de – Das Gold Kolumbiens ist heiß begehrt. Minenkonzerne wie Newmont Mining und Barrick Gold kämpfen heute mit China-Konzernen, um die besten Plätze vor Ort.

Wie jetzt FenixOro Gold (WKN: A2P5AC) mitgeteilt hat, startet das kanadische Bergbau-Unternehmen sein neues Explorationsprogramm, mit dem Flaggschiff-Projekt “Abriaqui” mit der Phase 1.

Es liegt im ​​kolumbianischen Bundesstaat Antioquia und praktisch unmittelbarer Nachbar, mit dem gleichen geologischen Setup, des bereits sehr erfolgreichen 11-Millionen-Unzen-Goldexplorationsprojekt der Continental Gold, namens “Buritica”, das für mehr als 1 Milliarde US-Dollar von Zijin Mining übernommen wurde und den Continental-Aktionären einen wahren Geldregen brachte. Die Lagerstätte befindet sich 15 km westlich entlang von Kolumbiens Goldgürtel “Middle Cauca”

Was FenixOro Gold damit aktuell gut in die Karten spielt, ist das wachsende Interesse vieler Anleger an Ländern mit großem Potenzial an Bodenschätzen, die aber noch nicht zu den Top-Produzenten gehören und bisher nicht die großen Schlagzeilen geliefert haben. Das Interesse steigt auch vor dem Hintergrund einer

nach wie vor unvermindert grassierenden COVID19-Pandemie,

einem historisch einmaligen Shutdown in den wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt sowie

einem 7-Jahres-Hoch des Goldpreises.



Gerade deswegen könnten Länder wie Kolumbien jetzt neu entdeckt und top-interessant werden!

Dabei sollten Anleger bedenken, dass jüngste Übernahme- und Joint Venture-Aktionen gerade in Kolumbien vielleicht bereits die Scheinwerfer für größere “Marktplayer” auf diese Region Südamerikas gelenkt haben.

Kolumbien weit besser als sein Ruf

Bisher denken viele immer noch an Drogen, Kartelle und Korruption, wenn von Kolumbien gesprochen wird. Natürlich ist die Sicherheitslage in Kolumbien im Vergleich zu den großen Nationen der westlichen Welt wie Deutschland, Frankreich, USA, Kanada oder Australien noch nicht auf einem Top-Level. Aber dennoch ist der größte Teil des Landes erheblich weniger riskant als mindestens bei drei der sechs größten Goldproduktionsländer der Welt, und zwar in China, Russland und Indonesien. Und das erkennen immer mehr – gerade ausländische Bergbaufirmen treten zunehmend auf den Plan. Denn sie wissen ebenso gut: Kolumbien verfügt über weltweit bedeutende Ressourcen mit potenziell abbaubaren Industrie- und Edelmetallen. Leider ist hier aber noch viel in die Erforschung zu investieren.