In seiner Rolle als Minister führte Virk zudem die #BCTECH-Strategie ein, die immer noch das Rückgrat des Technologiesektors der Provinz darstellt. Unter anderem etablierte er dabei den 100 Mio. Dollar schweren #BCTECH-Fonds, der das profitable Wachstum dieses Geschäftsfelds unterstützt. Insgesamt, in beiden Regierungspositionen, verwaltete er Budgets von fast 2 Milliarden Dollar!

Herr Virk verfügt zudem auch über große Erfahrung in der Privatwirtschaft, da er als Direktor mehrere börsennotierter und privater Organisationen fungierte. Zudem saß er in der Vergangenheit im Board on Seaway Energy Services, die Teil des Zusammenschlusses zu Sweet Earth Holdings war, kennt also, wie Sweet Earth-CEO Peter Espig erläuterte, das Unternehmen sehr genau.

Wir denken, dass der neue President mit seiner Erfahrung und vor allem seinen Kontakten von großem Nutzen für Sweet Earth und deren weitere Entwicklung sein kann. Da er auch international vernetzt ist, womöglich auch bei den ehrgeizigen Expansionsplänen des Unternehmens…

Wir halten unsere Leser auf dem Laufenden.

Bei allen Chancen, die wir für Sweet Earth sehen, weisen wir doch erneut darauf hin, dass der Cannabis- / Hanfsektor von hoher Volatilität und Risiken geprägt ist und starke Kursausschläge möglich sind. Anleger sollten sich deshalb ihren Einstiegszeitpunkt genau überlegen und ihre Positionen unbedingt absichern - zum Beispiel mit Stop-Loss-Orders.

