TTMzero hat in Kooperation mit der Börse Stuttgart 187.107 Discount-Zertifikate für den Zeitraum 2019 untersucht. Die untersuchten Zertifikate beziehen sich auf die Top 70 Basiswerte aus Europa und den USA.

Über 88 Prozent der Discount-Zertifikate erzielten für Anleger eine positive Rendite. 72,12% der Zertifikate bezogen sich auf eine Aktie als Basiswert und 27,88% der Zertifikate hatten einen Index als Basiswert.

Ziel der Studie war es, Geld das in Discount-Zertifikate investiert wurde mit Investitionen in den dem Discount-Zertifikat unterliegenden Basiswert in Puncto auf Rendite zu vergleichen. Weiterhin soll die Studie das umfangreiche Angebot von Discount-Zertifikaten im deutschen Markt beschreiben und den Anlegern einen guten Überblick über die Chancen und Risiken der angebotenen Discount-Zertifikate verschaffen.



Um einen emittentenübergreifenden Vergleich zu ermöglichen, wurden für alle Discount-Zertifikate die Kennzahlen Seitwärtsrendite, Maximalrendite, implizite Volatilität, Maximum Yield Probability, relativer Abstand zum Cap, relativer Discount und Delta berechnet und untersucht.

3 von 6 Kernaussagen der Studie:

Bei Zertifikaten mit einer Maximum Yield Probability von über 50% - dies war bei 43,68% der Zertifikate der Fall - lag die durchschnittlich zu erzielende Rendite bei 6,86% p.a.

Bei Zertifikaten mit einer Wahrscheinlichkeit des Erreichens der Maximalrendite von unter 50% - d.h. bei 56,32% der Zertifikate - lag die durchschnittlich zu erzielende Rendite bei 19,76% p.a.

98,65% der 2019 fälligen Zertifikate mit einer Maximum Yield Probability von mindestens 80% am ersten Beobachtungstag erreichten ihre Maximalrendite.

Die gesamte Studie kann als PDF in deutscher und englischer Version auf unserem Blog unter https://ttmzero.com/blog nachgelesen werden.