Champignon, das Unternehmen konzentriert sich Ketamin und psychedelische Medizin, demonstriert nun einmal mehr den wissenschaftlichen Wert seiner Ketaminanwendungen in der Behandlung von Depressionen sowie die Effizienz und Sicherheit seiner schnell wirkenden Behandlungsverfahrens. Denn Untersuchungen von Champignon-CEO Dr. Roger McIntyre sowie des Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (CRTCE) wurden vor Kurzem in zwei Journalen für Peer Reviews zur Sicherheit, Verträglichkeit und Effizienz von Ketamin veröffentlicht:

- Safety and tolerability of IV ketamine in adults with major depressive or bipolar disorder: Results from the Canadian rapid treatment center of excellence. Expert Opinion on Drug Safety, 1-10. doi:10.1080/14740338.2020.1776699

- The Effectiveness of Ketamine on Anxiety, Irritability, and Agitation: Implications for Treating Mixed Features in Adults with Major Depressive or Bipolar Disorder. Bipolar Disorders. doi:10.1111/bdi.12941

Wie Dr. McIntyre, einer der führenden Forscher weltweit auf dem Gebiet der Depression, erläutert, demonstriert die Veröffentlichung der Daten zu den Ketaminbehandlungen am CRTCE weiterhin die schnelle und robuste Effizienz von Ketamin bei Personen, die an Depressionen und ähnlichen Erkrankungen leiden. Diese Daten würden, zum ersten Mal im Bereich der Psychiatrie, zeigen, dass Ketamin die Fähigkeit einer Person verbessern kann, in ihrer Rolle zu funktionieren und innerhalb von Wochen an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Hinzu komme, dass die Nebenwirkungsprofile stabil seien und Ketamin für die Patienten, die von dieser neuartigen Behandlung profitieren würden, auch verträglich sei.

Das sind gute Neuigkeiten für Champignon Brands und seine Anstrengungen, auf dem Weg die Anerkennung der Wissenschaft – und natürlich der Märkte – für seine Aktivitäten zu erhalten.

