Gold und Goldaktien steigen

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.736 auf 1.744 $/oz. Heute Morgen steigt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.751 $/oz um 22 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien steigen weltweit an. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet: Das Infektionsgeschehen sei aber klar bei der Firma Tönnies lokalisierbar und es gebe keine „signifikanten Übersprung“ hinein in die Bevölkerung. Deshalb gelte weiterhin der Satz, „dass wir einen flächendeckenden Lockdown im Moment nicht ausschließen können, aber solang wir alles tun, dass es gelingt, dass es nicht überspringt auf die Bevölkerung, können wir andere bessere zielgerichtetere Maßnahmen ergreifen“, sagt Laschet.Wenn man die ausländischen Mitarbeiter der Firma Tönnies als außerhalb der Bevölkerung betrachtet, ist das dann Ausländerfeindlichkeit, Ausgrenzung, Diskriminierung, Hasskriminalität oder Rassismus?Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar an (aktueller Preis 50.220 Euro/kg, Vortag 49.591 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 17,80 $/oz, Vortag 17,44 $/oz). Platin zeigt sich unverändert (aktueller Preis 799 $/oz, Vortag 797 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 1.828 $/oz, Vortag 1.834 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 42,09 $/barrel, Vortag 41,85 $/barrel).