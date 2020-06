Klöckner wird für das zweite Quartal positiver gestimmt, entsprechend hebt die Gesellschaft die Prognose an. So rechnet man inzwischen mit einem EBITDA zwischen 0 und 10 Millionen Euro. Bisher ging man von einem leichten Minus aus. Diese neuen Erkenntnisse fließen in das Modell der Analysten der Deutschen Bank ein.Sie bestätigen daher die Kaufempfehlung für die Papiere von Klöckner. Das Kursziel steigt von 5,00 Euro auf 5,50 ...