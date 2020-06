Evotec gründet mit Samsara BioCapital und KCK Ltd. neuen Inkubator

Evotec hat sich mit Samsara BioCapital, einem Life-Science-Investmentunternehmen, und KCK Ltd., einem Familien-Investmentfonds, zur Gründung von Autobahn Labs zusammen geschlossen. „Autobahn Labs wird mit führenden akademischen Einrichtungen sowie Forschungsinstitutionen kooperieren, um frühphasige Wirkstoffforschung und -entwicklung effizient zu beschleunigen”, kündigt Evotec am Mittwoch an. Eine erste strategische ...