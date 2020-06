ITM Power, Nel Asa – Wasserstoff ins Depot

Wasserstoff besitzt das Potenzial, die Energiewende erheblich voranzutreiben und könnte daher in Zukunft ein unabdinglicher Bestandteil im Energiemix sein. Neben vielen Unternehmen treiben auch einige Länder die Entwicklung voran. Ganz vorne mit dabei ist Deutschland, das im Bereich der Wasserstoff-Energie eine Pionierrolle einnehmen möchte. Vontobel bietet unter der WKN VP2HYD ein Partizipationszertifikat auf den Solactive Hydrogen Top Selection Index. Passende Turbos auf Nel und ITM finden Sie unter der WKN MC9RXJ und und MC8GEE.

In Deutschland sollen Milliarden investiert werden, um die Energiegewinnung aus Wasserstoff weiter voranzutreiben – so wurde es Anfang Juni im Rahmen einer nationalen Wasserstoffstrategie in Berlin verabschiedet. Vereinbart wurden sieben Milliarden Euro für die Implementierung von Wasserstofftechnologien sowie weitere zwei Milliarden Euro für den Aufbau von internationalen Partnerschaften. Einfachere rechtliche Bedingungen sollen den Weg für die Wasserstoffenergie weiter ebnen.