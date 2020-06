Wirecard Aktie jetzt weit über 6 Euro - wilde Insolvenz-Zockereien gehen weiter

Nach dem Absturz der Wirecard Aktie an die Ein-Euro-Marke ist der DAX-Wert nun wieder weit über 6 Euro angekommen. Wilde Insolvenz-Spekulationen prägen das Bild und ziehen neue Zocker an, die einsteigen und auf das große Geld hoffen. Zwei Nachrichten treiben die Spekulanten heute in Wirecards Aktien: Zum einen darf die britische Tochtergesellschaft Wirecard Card Solutions mit ihrem Card-Payment-Angebot „boon.” wieder operativ ...