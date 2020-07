Am 13. August stehen bei K+S die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank erwarten, dass der Kali- und Salzproduzent ein EBITDA von 82 Millionen Euro meldet. Für das Gesamtjahr dürfte die Prognose vermutlich bestätigt werden. K+S geht von 520 Millionen Euro beim EBITDA aus. Das wäre ein Minus von 19 Prozent. Die Experten halten 530 Millionen Euro für möglich.Sie bestätigen in einer aktuellen Studie ...