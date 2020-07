paragon hofft auf zeitnahen Verkauf von Voltabox

Bei paragon zieht sich die Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 weiter hin. Am 15. Juli soll es vorläufige Zahlen geben, zusammen mit vorläufigen Daten für das erste Quartal 2020, teilt das Unternehmen am heutigen Donnerstag mit. Die komplette Bilanz solle dann am 7. August vorgelegt werden. Damit könnte paragons diesjährige Hauptversammlung im September 2020 stattfinden - so alles klappt.„Knackpunkt” in den ...