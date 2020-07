Die Aktienmärkte zeigen heute ein typisches Muster, allerdings in Extremform: Starke Anstiege vor allem gegen Ende des asiatischen Handels - dann aber passiert während des Kassa-Handels an der Wall Street nicht mehr viel (mit Ausnahme des Nasdaq, der von der Euphorie gegenüber Amazon und Tesla profitiert). Diesmal sind es aber wohl nicht Algos von Hedgefonds, die dafür sorgten, dass 90% der Kursanstiege vorbörslich passierten - sondern die chinesische Propaganda, die Kleinanleger in die Aktienmärkte treibt. Scheinbar will es China den Amerikanern offenbar gleichtun: über eine Blase der Aktienmärkte gleichzeitig die Wirtschaft zu stimulieren über den Konsum (weil die Menschen auf dem Papier reicher sind).

Das Video "Die Asien-Rampe!" sehen Sie hier..