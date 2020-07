Evotec übernimmt Standort von Sanofi - Aktie mit Konsolidierung

Evotec ließ es in der letzten Zeit ruhiger angehen, was neue Mitteilungen anging. Zuletzt hatte man gemeldet, mit Samsara BioCapital und KCK Ltd. einen neuen Inkubator gründen zu wollen - das war am 24. Juni. Heute gibt es vom Hamburger Biotech-Unternehmen nun wieder News: Von Sanofi übernimmt man in Toulouse den „Biopark by Sanofi” und hält zukünftig 100 Prozent der Anteile an dem Standort, den man in „Campus Curie” ...