---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Halbjahresbilanz des Global Challenges Index:

Nachhaltig stabil durch die Krise



Hannover, 09. Juli 2020 - Der Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover hat sich im ersten Halbjahr 2020 trotz des Corona-bedingten Einbruchs an den Aktienmärkten kontinuierlich positiv entwickelt und damit besondere Stabilität bewiesen. Die kurzzeitigen Kursverluste konnten zum größten Teil wieder aufgeholt werden, am 30. Juni schloss der GCX bei 3.125 Punkten nur 3 Prozent unter dem Vorjahresende mit 3.222 Punkten am 31. Dezember 2019. Seit Auflage im Jahr 2007 konnte der Nachhaltigkeitsindex einen Wertzuwachs von rund 213 Prozent verzeichnen (Wertentwicklung zum 30.06.2020). Damit liegt er deutlich über führenden Leitindizes wie dem DAX30 (64 Prozent) und dem EuroStoxx 50 (Perf.) (11,5 Prozent). Das auf den GCX investierte Volumen konnte 2020 weiter auf 840 Mio. Euro gesteigert werden.



Bestnoten bei Stiftung Warentest

Bestätigt wird die erfolgreiche Entwicklung des GCX auch durch die aktuelle Bewertung von Stiftung Warentest: In einer Analyse nachhaltiger Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung konnten zwei Fonds, die in Aktien des GCX investiert sind, jeweils die Bestnote von 5 Punkten in der Kategorie "Nachhaltigkeit" erzielen. Der Warburg Global Challenges Index-Fonds WKN: A1T756 erreichte auf Platz 1 als einziger Fonds unter den Indexfonds/ETFs das Testurteil "Sehr hoher Grad der Nachhaltigkeit". Der Superior 6 Global Challenges (WKN: A0Q7EM) der österreichischen Security Kapitalanlage AG belegt Platz 2 unter den aktiven Nachhaltigkeitsfonds. Er investiert ebenfalls in die Aktien des GCX und erhielt die höchstmögliche Nachhaltigkeitsbewertung.

Auch bei der Rendite über einen Zeitraum von 5 Jahren zählten beide Fonds zu den besten im Vergleich. Der GCX-Fonds von Warburg Invest erzielte eine Durchschnittsrendite von 7,10 Prozent p.a., der Superior 6 erreichte 5,30 Prozent p.a.



Weitere Informationen zur Bewertung unter Finanztest 7/2020.

Nachhaltigkeit als Stabilitätsfaktor

"In der aktuellen Krise mit höchstvolatilen Märkten wird deutlich, dass nachhaltige Wertpapiere diesen Schwankungen standhalten können und zum Teil sogar stabiler sind. Klimawandel und Nachhaltigkeit sind und bleiben die realen Themen unserer Zeit und Unternehmen, die sich aktiv damit auseinandersetzen haben langfristig bessere Zukunftsperspektiven. Der GCX beweist mit seiner Performance ein weiteres Mal die hohe Qualität seiner Zusammensetzung", sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.