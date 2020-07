S&P500 - Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktdaten

Mit Spannung warten die Investoren heute auf die neuesten US-Arbeitsmarktdaten. Diese werden um 14:30 Uhr veröffentlicht und werden einen weiteren Einblick in die Verfassung der US-Wirtschaft während der Coronakrise geben.

In den USA bewegt sich die Zahl der Neuinfektionen weiterhin auf hohem Niveau. Im Tagesvergleich wurden 58.600 neue Fälle registriert, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität am Donnerstagmorgen hervorgeht. Am Vortag waren es rund 60.000 Fälle.