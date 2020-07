FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger zum Wochenschluss vorsichtig geblieben. Nachdem der Leitindex Dax bereits am Donnerstag anfängliche Kursgewinne komplett verspielt hatte und ins Minus gerutscht war, gab er am Freitag nun etwas weiter nach. Zuletzt fiel das Börsenbarometer um 0,23 Prozent auf 12 460,95 Punkte. Damit deutet sich auf Wochensicht ein Verlust von gut 0,5 Prozent an.

Der Dax sei aus charttechnischer Sicht angeschlagen in den Handel gestartet, da die Unterstützung von 12 500 Punkten nicht gehalten habe, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader: "Nachdem die Börse stark in die Woche gestartet ist und die Anleger die rapide steigenden Infektionszahlen vor allem in den USA lange Zeit ignoriert haben, ist jetzt Ernüchterung eingekehrt - Ernüchterung darüber, dass keiner weiß, wie die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die neue Corona-Welle reagieren wird." Die Nervosität auf dem Börsenparkett steige wieder.