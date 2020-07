Die Powercell Aktie befindet sich nach dem jüngsten Ausbruch auf ein neues Bewegungshoch bei 36,50 Euro - erreicht am Dienstag dieser Woche - in einer charttechnisch wichtigen und interessanten Phase. Zuletzt war die Kursentwicklung der Brennstoffzellen-Aktie von Gewinnmitnahmen geprägt, die zu einem Pullback an die letzte Ausbruchszone geführt haben, dem Bereich zwischen 30,64 Euro und 32,40/32,90 Euro. Noch am Dienstag rutschte ...