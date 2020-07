8 Börsenprognosen für die zweite Hälfte des Jahres

Eine Vermutung darüber zu wagen, was in der zweiten Jahreshälfte passieren wird, mag in dem derzeitigen Klima der Unsicherheit etwas riskant sein, aber das hat die Prognostiker noch nie aufgehalten. Lies weiter, um acht Vorhersagen darüber zu erfahren, was an der Börse und in der größeren Wirtschaft im Rest des Jahres 2020 passieren könnte.

1. Der Nasdaq wird den Dow schlagen

Der vielleicht beste Indikator für die Trennung, die sich in der Wirtschaft vollzieht, ist, dass der technologielastige Nasdaq den Dow Jones Industrial Average, der sich aus traditionelleren Blue-Chip-Aktien zusammensetzt, deutlich übertroffen hat. In der ersten Jahreshälfte stieg der Nasdaq Composite um 12,1 %, während der Dow 9,6 % verlor.

Dieses Muster scheint sich in der zweiten Jahreshälfte fortzusetzen, da sich die Bedingungen, die Technologieaktien begünstigen, nicht geändert haben: eine Pandemie, die die Leute dazu bringt, von zu Hause aus zu arbeiten, online einzukaufen und gesellschaftliche Zusammenkünfte sowie Ausgaben für Dinge wie Restaurants und Reisen zu meiden. Mittlerweile sind einige Dow-Aktien besonders anfällig für die Pandemie, wie McDonald’s, Nike, Disney und Boeing, und ihre Ergebnisse werden wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte hässlich ausfallen und den Blue-Chip-Index weiter belasten. Energieunternehmen wie ExxonMobil und Chevron sehen ebenfalls schwach aus, da die Ölpreise immer noch niedrig sind, und Finanzwerte wie JPMorganChase und Goldman Sachs könnten sinken, da die Federal Reserve kürzlich davor gewarnt hat, dass die 34 größten Banken in einem Worst-Case-Szenario Verluste in Höhe von bis zu 700 Milliarden US-Dollar erleiden könnten.