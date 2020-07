Ein weiterer AT&T-Streaming-Dienst könnte zum Scheitern verurteilt sein

AT&T (WKN:A0HL9Z) ist sehr stark im Bereich Video-Streaming engagiert. Das Unternehmen besitzt eine breite Palette von Over-the-Top-Diensten (OTT) mit einer etwas verwirrenden Anzahl von Markennamen. Es gibt jetzt HBO Now, das direkte Gegenstück zu HBO – beide unterscheiden sich von der Streaming-App HBO Go, die für HBO-Fernsehabonnenten verfügbar ist. Das Unternehmen bietet auch HBO Max an, einen neuen Premium-Streaming-Service. AT&T plant, seine HBO-Angebote durch die Abschaffung von HBO Go und die Umbenennung von HBO Now zu rationalisieren, aber das ist eindeutig immer noch kompliziert. Dann gibt es noch die Live-TV-Dienste, insbesondere AT&T TV NOW (ein gebündeltes OTT-Pendant zum Internet-Protokollprodukt AT&T TV) und AT&T WatchTV.

AT&T TV NOW (früher bekannt als DIRECTV Now) hat mehr als nur ein bisschen Pech gehabt. Jetzt sieht es so aus, als ob AT&T WatchTV in den Seilen hängt: Der Dienst wird keine neuen Abonnenten mehr aufnehmen. Es sieht so aus, als ob AT&T, das bereits Dienste wie FilmStruck, DramaFever und Super Deluxe (alle Ende 2018) verloren hat, auch AT&T WatchTV verlieren wird.