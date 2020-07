DAX +150? Alles, was Sie über die Berichtssaison wissen müssen! (CMC Espresso)

Die Fantasie der Berichtssaison im Rücken surft der DAX auf einer Welle von Impfstoff-Hoffnungen, sinkenden Sterberaten gegenüber dem Anfang der Pandemie, einem Ausbleiben von neuen landesweiten Lockdowns und der Tatsache, dass es in den Regionen, in denen es bereits Ausbrüche des Virus gegeben hat - wie New York - nicht zu erneuten, großen Ausbrüchen gekommen ist.

