Hawesko: Halbjahres-EBIT steigt deutlich

Die Weinhandelsgruppe Hawesko hat trotz der Corona-Pandemie einen deutlichen Umsatz- und ein überproportionales EBIT-Wachstum erzielt. Treiber waren das E-Commerce-Segment und der Bereich Retail.

Nach Unternehmensangaben legte der Konzernumsatz in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Berechnungen um 8,5 Prozent auf 277,6 Mio. Euro (HJ 2019: 255,8 Mio. Euro) zu. Das EBIT stieg sogar deutlich überproportional um rund 50 Prozent auf etwa 13,1 Mio. Euro (HJ 2019: 8,8 Mio. Euro). Grund hierfür waren die enormen Umsatz- und Ergebniszuwächse im Segment E-Commerce und bei Retail in Deutschland. Die positiven Entwicklungen in den Endkundensegmenten konnten demnach den Umsatzeinbruch durch Gastronomie- und Hotelschließungen im B2B-Segment deutlich überkompensieren.

Für das Gesamtjahr 2020 bleibt das Management wegen der schwer einschätzbaren Entwicklungen bezüglich der Corona-Pandemie mit konkreten Prognosen aber weiter zurückhaltend. Im Unternehmen herrscht jedoch die Zuversicht, dass sich die Entwicklungen in den Endkundensegmenten E-Commerce und Retail zwar nicht in der Dimension des ersten Halbjahres, aber im Grundsatz fortsetzen werden. Zudem besteht Hoffnung auf eine Erholung der Gastronomie im weiteren Verlauf des Jahres.

Das zweite Quartal hat sich deutlich besser entwickelt, als von uns kalkuliert. Auch die Höhe der im Juni gezahlten Dividende hat positiv überrascht. Wir nehmen das Papier auf die Watchlist.