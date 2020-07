Die flatex AG hat am Donnerstag Zahlen für das erste Halbjahr 2020 vorgelegt. Vorläufigen Angaben zufolge hat der Finanzdienstleister den Umsatz um 55 Prozent auf rund 100 Millionen Euro und das EBITDA um 116 Prozent auf rund 43 Millionen Euro gesteigert. Unter dem Strich stieg der Gewinn den vorläufigen Zahlen zufolge in der ersten Jahreshälfte 2020 um 163 Prozent auf 22 Millionen Euro. Der Handelsboom an den weltweiten Börsen ...