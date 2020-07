PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Freitag dank des Kurssprungs am Mittwoch ein Wochenplus von 2,10 Prozent geschafft. Zur Wochenmitte hatte die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 für Auftrieb gesorgt.

An diesem Freitag hielt der Sondergipfel der Europäischen Union die Anleger in Reserve, so dass sich der Leitindex der Eurozone mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 3365,60 Punkte kaum vom Fleck bewegte. Auf dem Gipfel steht das Hilfsprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise zur Debatte.