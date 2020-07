Die German Startups Group hat Pläne für den Rückkauf von mindestens 542.700 eigenen Aktien, die man zu einem Kurs nahe des dann aktuellen Börsenkurses erwerben wolle. Man strebe einen Rückkaufkurs von 2,00 Euro an, so German Startups. Voraussetzung für einen solchen Rückkauf sei allerdings die Zustimmung der Hauptversammlung zur Fusion mit SGT Capital Pte. Ltd., auf die dann ein öffentliches Rückkaufangebot folgen soll. ...