In China startete die Pandemie, China begann mit den Lockdowns und Quarantäne, in China startete das Wiederanfahren der Wirtschaft. Wohin aber mit den Waren, wenn die Abnehmerländer noch im Pandemie-Modus stecken? Und was wird aus Chinas Aufstieg zur technologischen Führungsmacht?

Die Zeit, in der China die billige Werkbank der Weltwirtschaft war, ist vorbei. Das war vor der Pandemie bereits absehbar, es ist während der Pandemie eindrücklich bestätigt worden und nach der Pandemie wird es unumkehrbar sein. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich China mehr und mehr vom plagiierenden Billigproduzenten zu einem Spieler der Weltwirtschaft gewandelt, der mit eigenen Ideen und vor allem eigener Kompetenz Märkte erobert oder neu definiert. Das Geschäft mit den Billigwaren läuft noch, es wird aber für die chinesische Volkswirtschaft immer unbedeutender. Für die Abnehmerstaaten gilt das ebenfalls, denn weltweit werden sich die Volkswirtschaften mehr auf sich konzentrieren, werden bei wirtschaftlichen Entscheidungen mehr den eigenen Weg suchen, versuchen, eigene Fertigungen in Schlüsselbereichen aufzubauen. Das ist eine der Lehren aus der Pandemie: Die Konzentration des Einkaufs auf zu wenige, günstige, aber ferne Unternehmen, ist gefährlich. China wird also einen guten Teil der Produktion verlieren, wo es um wichtige Vorprodukte oder auch so banale Dinge geht wie Schutzmasken oder -kleidung.