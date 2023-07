Die Finanzindustrie ist dabei besonders geeignet, um KI-basierte Systeme einzuführen. Schon immer wurden hier gewaltige Datenmengen verarbeitet, wurden Strategien hin und her, vor und zurück getestet, schon immer entschied ein Informationsvorsprung – gewonnen aus Analyse natürlich – über Gewinn und Verlust an der Börse.

Die KI ist gut – und das ist ein Problem. Zumindest für einige Manager, Häuser, Strategien. Sie macht all denjenigen Konkurrenz, die sich in einer gewissen Mittelmäßigkeit gut eingerichtet haben. Das betrifft natürlich die Analyse, das Management von Geld, das kann aber auch bis zum Kundenkontakt reichen. Denn eine KI kann durchaus geeignet sein, grundlegende Fragen von Kunden erstens jederzeit, zweitens geduldig und drittens richtig zu beantworten.

Menschen müssen beweisen, dass sie mehr können als die Maschinen. Oder wie es derzeit in der kleinen Kirchengemeinde St. Peter-Ording und Tating ganz im Norden Deutschlands zu sehen ist: Pastoren müssen zeigen, dass sie mehr liefern können als einen Standardsegen. Denn dort wurde im Rahmen eines Kunstprojekts eine KI darauf trainiert, Segen zu sprechen und auch Predigten zu halten. Das nicht erstaunliche Ergebnis: es gibt Gänsehautmomente, wenn die KI segnet – und die Pastoren müssen sich daran messen lassen.

Wenn also die KI nicht die Arbeit der Finanzmanager komplett übernimmt – was nicht wirklich zu erwarten ist – dann wird sie doch dafür sorgen, dass die Arbeit besser wird. Sie werden sich mehr anstrengen müssen, werden kreativer sein, menschlicher werden müssen, um als Mensch gegen die Maschine zu bestehen. Das klingt apokalyptisch? Nein, es sollte die Regel sein, dass sich gerade in der Finanzindustrie angestrengt wird. Die Zeiten des Mittelmaßes sind vorbei, das leisten die Maschinen schon heute. Die Arbeit der Menschen wird besser werden. Auch an der Börse.

