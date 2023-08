Gerade eher defensiv aufgestellte Produkte liefern vielleicht zwei bis vier Prozent Rendite pro Jahr. Eine Unternehmensanleihe schafft da manchmal mehr – und wer geht schon davon aus, dass einer der großen Namen der deutschen Industrie Pleite geht? Warum also keine Daimler- oder Porsche-Anleihe kaufen? Heute kaufen, bis zur Endfälligkeit halten und so mehr als das einstreichen, was die Mischfonds versprechen?

Mischfonds waren eine Notlösung. Als es keinen Zins auf Anleihen gab oder sogar dafür bezahlt werden musste, wurden sie zu interessanten Vehikeln. Schließlich lieferten sie über ihren Aktienanteil noch eine Rendite, der Rentenanteil musste nur Solidität und Sicherheit beisteuern.