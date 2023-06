Die Argumente der EZB laufen vor allem in eine Richtung: der digitale Euro macht das Bezahlen schneller, einfacher, billiger, reißt Grenzen ein und fördert so Handel und Wirtschaft. Ein konjunkturelles Kraftpaket also. Dringend nötig in einer Zeit drohender Rezession. Doch abgesehen davon, dass es bis zur Einführung wohl noch eine ganze Weile dauern dürfte, sind die Erwartungen daran wohl auch sehr optimistisch.

Der digitale Euro alleine schafft es nicht, die Wirtschaft zu befeuern. Ein flächendeckender Umstieg auf Blockchain-basierte Technologien, die tatsächlich Zwischenhändler und Mittler überflüssig machen, würde da viel mehr helfen. Denn sobald Käufer und Verkäufer etwa bei Immobilien direkt miteinander handeln können, ohne Umwege über Makler, Notare und Grundbuchämter, dann entsteht Nutzen. Kosten für die Mittler fallen weg, Geld, das wesentlich besser in produktiven Bereichen der Wirtschaft angelegt ist als bei Anwälten und Steuer- und anderen Beratern.