Da war es nicht so schlecht, dass sie eine Schwächephase hinlegten, in der die großen Spieler zu geringen Kosten einsteigen, ausprobieren und – ja – spielen – konnten. Diese Phase ist vorüber. Anders als noch in den vergangenen Jahren steigen die Kryptos und allen voran immer der Bitcoin jetzt unabhängig von den Bewegungen der Aktienmärkte. Und anders als zuvor sind die Bewegungen und Ausschläge des Bitcoin fast moderat zu nennen im Vergleich zu früher. Es geht aufwärts, in kleinen, aber stetigen Schritten.

Das hilft ihm jetzt. Denn nicht erst seit der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock einen ETF auf Bitcoin zur Genehmigung angemeldet hat, haben die großen Finanzhäuser Potential und Chancen erkannt. Es dauerte eine Weile, bis die Infrastruktur geschaffen war, bis auch in den Häusern die Zweifler überzeugt oder zumindest überredet waren, bis also wirklich das Geschäft mit den Kryptos beginnen konnte.

In den vergangenen Jahren kam dann auch regelmäßig die Spekulation dazu. Bitcoin wurden gekauft und gehalten, um von Wertsteigerungen zu profitieren. Das Element „Währung“ trat in den Hintergrund. Viele neue, anders aufgesetzte Kryptos traten an und holten sich einen Anteil am Markt – oder auch nicht, wie die meisten. Der Bitcoin aber blieb und er bleib das Synonym für Krypto.

Als Platzhirsch hat der Bitcoin natürlich die beste Ausgangsposition. Und vor allem: er ist tatsächlich als Währung konzipiert, als Alternative zu Euro und Dollar, zur Not auch als Zahlungsmittel, in jedem Fall aber zur Wertaufbewahrung. Alles Elemente, die eine Währung ausmachen.

Der Bitcoin hangelt sich in den vergangenen Monaten immer weiter in die Höhe. Lange nicht so spektakulär wie schon mindestens zweimal in der Vergangenheit. Aber beständig. Und nachhaltig.

