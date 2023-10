Denn abseits der Konflikte und Krisen ist Afrika seit Jahren im Um- und Aufbruch begriffen. In rasender Geschwindigkeit haben sich digitale Geschäftsmodelle durchgesetzt. In Afrika ist das Zahlen mit dem Mobiltelefon viel selbstverständlicher als in Europa, dazu kommt in vielen Ländern eine gut ausgebildete und auf internationalem Niveau spielende Tech-Community.

Zuletzt waren es die Naturkatastrophen in Nordafrika, die die Schlagzeilen und damit das Bild von Afrika prägen. Davor waren es die Umstürze in Westafrika oder auch der Konflikt im Sudan. Der Kontinent scheint nie zu einer Normalität zu finden. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Die Digitalisierung rückt Tech-Unternehmen aus Afrika viel näher an den Weltmarkt. Und wenn auch manche Firma derzeit mehr eine verlängerte Werkbank ist: es wird nicht mehr lange dauern, bis auch große, global aufgestellte Player aus Afrika kommen.

Für Anleger sind das aber nur teilweise gute Nachrichten. Zwar profitieren die Börsen der Region langfristig von dem Wirtschaftsaufschwung. Doch noch sind zu wenige Unternehmen an den Börsen gelistet, erfolgt die Kapitalbeschaffung noch auf alternativen Wegen stärker als durch die Ausgabe von Aktien.

Das lag lange daran, dass die Märkte mehr oder weniger abgeschottet waren, nicht zugänglich für internationales Kapital. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert, die afrikanischen Börsenplätze haben Anschluss gefunden an die Welt. Das wird dazu beitragen, dass sich in den kommenden Jahren eine eigene, neue Kapitalkultur entwickeln wird. Mit lokalen Investoren genau wie internationalen.

Aber vor allem wird auch hier die Digitalisierung einen großen Schub bringen. Afrika als Kontinent der Chancen hat bei der Telefonie gezeigt, wie leicht sich ein oder sogar mehrere Entwicklungsschritte überspringen lassen. Statt die Straßen aufzureißen und zu verkabeln, setzen die afrikanischen Staaten sofort auf Mobilfunk. Und genau das wird auch bei der Entwicklung der afrikanischen Finanzmärkte geschehen.

Warum erst aufwändig ein System aufbauen, dass sich anderenorts bereits langsam selbst abschafft? Warum viele Intermediäre neu einsetzen, wenn es doch erkennbar in den westlichen Staaten bereits in eine ganz andere Richtung geht? Warum also nicht sofort auf Blockchain und Tokenisierung setzen, statt noch Aktien in Papierform auszugeben? Afrika wird die schnell rein digitale, durchtokenisierte Finanzmärkte hervorbringen. Und daran können Investoren dann auch direkt profitieren.

