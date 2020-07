Klassische Nahrungsergänzungsmittel boomen

Diese Forschungen haben letztlich dazu beigetragen, dass neben Vitamin C auch Ester C in den Wortschatz von vielen Verbrauchern eingeflossen ist. Diese beiden Substanzen sind eben wahre Alleskönner und klassische Nahrungsergänzungsmittel. Ester C wird von einer Reihe von Herstellern angeboten und steckt vor allem in Kapseln. Einige dieser Hersteller haben sogar den Schritt an die Börse gewagt und lassen so viele Anleger an dem großen Boom-Markt teilhaben. Und dieser Boom soll laut Experten noch einige Zeit anhalten. Das bedeutet, dass eventuell noch mehr Unternehmen, die sich auf Nahrungsmittelergänzungen spezialisiert haben, für einen Börsengang entscheiden. Anleger, die von diesen Unternehmen Aktien kaufen, können von einem Boom-Markt ausgehen, der laut Experten die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall noch anhalten und stetig steigen soll von Jahr zu Jahr. Neben Vitamin C und Ester C vertreiben diese börsennotierten Unternehmen natürlich noch weitere Nahrungsergänzungsmittel. Ein solches Unternehmen garantiert natürlich sehr viel Transparenz – nicht nur in den Büchern, was die Anleger interessiert, sondern auch in Bezug auf die Herstellungsverfahren. In der Regel ist auf der Firmenwebseite sehr gut beschrieben, woher die Rohstoffe stammen und wie sie verarbeitet werden. Heute kommt es vielen Anlegern vor allem darauf an, dass die Rohstoffe unter fairen Bedingungen für die Lieferanten bezogen werden.

Ester C – das ganz besondere Vitamin C

Mit dem Begriff Vitamin C kann jeder etwas anfangen. Für die meisten Menschen ist Vitamin C sehr wichtig. Andere Menschen machen regelrecht einen großen Bogen um alles, was mit Vitamin C zu tun haben könnte. Hierzu gehören vor allem Früchte, aber auch Gemüse. Dabei trägt ein hoher Vitamin C Gehalt dazu bei, dass die Immunabwehr des Menschen angekurbelt wird. Grund dafür ist, dass Vitamin C verschiedene Zellfunktionen des angeborenen und auch des adaptiven Immunsystems unterstützt. Das Vitamin C unterstützt auch die Abwehr von Krankheitserregern. Die Haut wird durch Vitamin C ebenfalls unterstützt. Wenn ein Vitamin C Mangel vorliegt, bemerkt der Mensch das eigentlich sofort. Denn bei einem Vitamin C Mangel ist die Körperabwehr, also das Immunsystem geschwächt ist. Krankheitserreger haben auf diese Weise regelrecht freie Bahn sich im Körper auszubreiten. Wer kein Obst essen mag, der muss aber noch lange nicht befürchten, dass er dauererkältet ist bzw. eine Krankheit nach der anderen bekommt. Denn auch wer kein Obst ist, der kann sich mit Vitamin C schützen. Möglich ist dies durch den Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln. Darüber hinaus gibt es auch eine Reihe von Lebensmitteln außer Obst und Gemüse, die Vitamin C enthalten. Wichtig ist, dass die Vitamin C Aufnahme am Tag bei 100 bis 200 Milligramm liegt. Eine deutlich höhere Dosis an Vitamin C ist natürlich nötig, um Erkrankungen oder Entzündungen zu besiegen. Das Geheimnis von Vitamin C ist, dass es sich hier um ein hochwirksames Antioxidans handelt.