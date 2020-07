Nahrungsergänzungsmittel boomen selbst an der Börse

Vitamin B-Präparate zählen zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Die Präparate werden in den verschiedensten Dosen und Darreichungsformen angeboten. Es gibt Vitamin-Komplex-Präparate mit allen Vitaminen und auch diese Vitamine einzeln zu kaufen. Ein guter Vorrat an Vitamin B-Präparate im Körper kann verhindern, dass Krankheiten ausbrechen. Auf jeden Fall stärken diese Vitamin B-Präparate das Immunsystem. Gerade in Zeiten, in denen sich die Menschheit große Gedanken macht um ihre Gesundheit, greifen immer mehr Menschen zu solchen Präparaten. In Deutschland sind es vor allem familiengeführte und mittelständige Unternehmen, die solche Präparate auf den Markt bringen. Laut „Handelsblatt“ verzeichneten viele dieser Unternehmen schon Ende Februar eine steigende, genauer gesagt sprunghafte Nachfrage nach diesen Produkten. Einige Präparate waren schon Mitte März nahezu ausverkauft. Es kam auch zu kurzfristigen Lieferverzögerungen. Profitiert von diesem sprunghaften, aber kurzfristigen Anstieg der Nachfrage haben vor allem Unternehmen, die börsennotiert sind. Deren Aktien stiegen ab Mitte März 2020 statt zu fallen und haben den Anlegern gute Renditen beschert. Inzwischen haben sich die Kurse auf Fast-Normalniveau wieder eingependelt. Diese Unternehmen gehörten somit im März und April 2020, als alle anderen Aktienkurse fielen, zu den wenigen Gewinnern der sich zu diesem Zeitpunkt anbahnenden Coronakrise bzw. zu den Unternehmen, die in dieser Zeit nicht große Verluste hinnehmen mussten.