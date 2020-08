Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Wochen gab es hin und wieder Tage mit stärkeren Verkaufsdruck. Erstaunlicherweise wurden die Bären-Attacken meistens innerhalb eines Handelstages wieder aufgefangen. Es scheint also so, als ob sich ständig neue Käufer einfinden würden.

Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass die Kursentwicklung an den Börsen nicht mehr mit der Unternehmensentwicklung übereinstimmt. Natürlich argumentieren viele Börsianer, dass an den Börsen nur die Zukunft gehandelt wird. Trotzdem gibt es inzwischen so hohe Aktienkurse, die selbst mit einem idealen Verlauf der Unternehmensentwicklung nicht mehr erklärbar sind. Spontan fällt mir hierzu Tesla ein. Es ist der mit Abstand am höchsten bewertete Autohersteller der Welt. Im Gegensatz dazu, kann Umsatz und Gewinn von Tesla nicht einmal annäherungsweise mit einem der größeren Autohersteller mithalten. In Sachen Umsatz liegt Tesla sogar nur auf Platz 19 der Autohersteller.