Steinhoff-Tochter Pepkor verkauft Baufachhandels-Sparte

Die südafrikanische Steinhoff-Tochter Pepkor Holdings trennt sich von ihrer Sparte The Building Company Proprietary Ltd, kurz TBC. Der Baufachhändler geht zu einem Preis von 1,07 Milliarden Südafrikanische Rand an den Konkurrenten Cashbuild. Umgerechnet entspricht der Verkaufspreis einer Summe von rund 52 Millionen Euro. Mit dem Verkaufserlös will Pekor eigenen Angaben zufolge vor allem Schulden tilgen. Mit dem neuen Eigentümer ...