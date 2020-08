Bei Schaeffler feiern heute die Bullen. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund sieben Prozent. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 6,98 EUR. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 7,06 EUR. Bei Schaeffler ist also Hochspannung angesagt.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Denn diese Linie verläuft bei 7,01 EUR, sodass für Schaeffler Abwärtstrends gelten. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

