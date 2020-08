Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei PLUG POWER zu erkennen. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zweiundzwanzig Prozent. Aktuell kostet der Titel damit 9,33 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur PLUG POWER-Aktie. Einfach hier klicken.