PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Donnerstag die Handelsplätze in Moskau und Warschau der trüben Stimmung an den europäischen Leitbörsen angeschlossen. In Budapest aber wurden Gewinne verzeichnet.

Der ungarische Leitindex Bux stieg um 0,92 Prozent auf 35 427,82 Punkte. Die Aktien von MTelekom gewannen nach Vorlage von Geschäftszahlen zum zweiten Quartal 1,75 Prozent. Das Festnetz- und das Mobilfunkgeschäft hätten sich verbessert, die IT-Sparte hinke aber weiter hinterher, kommentierte Erste-Group-Analystin Nora Nagy.