Die Nel ASA Aktie erwischt einen guten Start in den Montag und gewinnt an Terrain. Das aktuelle Plus um 1,53 Prozent auf 1,73 Euro reicht charttechnisch aber nicht aus, um der Wasserstoff-Aktie im frühen Handel an der Frankfurter Börse neue Kaufsignal zu bescheren. Im Gegenteil: Die für Nels Aktienkurs ungewöhnlich schmale Tradingspanne der vergangenen Tage bleibt bestehen und wurde bisher weder auf der Ober - noch auf der ...