Nikola – jetzt kommen die news

Liebe Leser, vor einer Woche haben wir im Börsendienst die Aktie von Nikola antizyklisch empfohlen, im Turbo-Dienst ein passendes Hebelpapier platziert im Bereich Wasserstoff. Wer die Trades mitmachen möchte, ist unter diesem Link gerne dazu eingeladen. Wer bis 31.8 Abonnent ist oder wird, der kommt dann auch den Genuss unseres NEUEN Markenportfolios, das wir mit dem größten Markenbewerter der Welt als Basis für Euch bauen. Doch zurück zu Wasserstoff: Nikola zieht schon kräftig an seither. Die news jetzt – 2.500 LKW als Order. Zuvor war bereits Anheuser Busch – deren Aktie übrigens nicht besonders toll läuft – mit einer Umstellung der gesamten Flotte auf Nikola im Gespräch. Wir haben für aktive Anleger das Thema Wasserstoff weiter ganz oben, es löst in den Chancen Wirecard mehr als ebenbürtig ab und hat in der Breite auch mehr Substanz. Ist aber auch nicht mehr schwierig. Leider. Übrigens – wer uns schätzt und mag kann beim Publikumspreis der Comdirect für uns abstimmen. Dauert exakt 3 Sekunden – ein Klick;-)