Hawesko bestätigt die vorläufigen Quartalszahlen. Demnach macht die Holding im zweiten Quartal einen Umsatz von 153,8 Millionen Euro, das ist ein Plus von 13 Prozent. Beim EBIT geht es um 85 Prozent auf 9,2 Millionen Euro nach oben. Die positive Entwicklung soll sich in den kommenden Monaten fortsetzen, allerdings nicht in der bisherigen Dynamik. Eine konkrete Prognose gibt es nicht. Dafür sind die Unsicherheiten rund um die ...