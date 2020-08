Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn SMA Solar kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Im Chart waren bisher 29,34 EUR dieser markante Wendepunkt. Die Spannung bei SMA Solar ist also kaum zu überbieten.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Danach notiert SMA Solar in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 28,43 EUR. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

Fazit: SMA Solar kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.